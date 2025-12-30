Як виглядає оновлений сирійський фунт?

На різнокольорових банкнотах зображено виключно сільськогосподарські продукти. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Сирійське арабське інформаційне агентство.

Під час презентації нової валюти сирійські чиновники повідомили, що для отримання досвіду відвідували центральні банки та міжнародні фінансові установи в різних країнах світу.

Відтепер на грошах Сирії немає зображень пам'яток і людей, зокрема Башара Асада. Дизайнери зобразили на купюрах товари, традиційно доступні в місцевості – пшеницю, бавовну, оливки тощо.

Окрім того, валюту деномінували, прибравши два нулі, оскільки за час війни вона знецінилася на понад 99%.

Нова валюта в Сирії: дивіться фото

До слова, ще в серпні джерела повідомили Reuters, що друк нових грошей Сирія доручила російському державному підприємству "Гознак". До слова, саме воно забезпечувало валютою режим Асада.

Нова валюта є вираженням нової національної ідентичності та відходу від канонізації особистостей, оскільки ми звернулися до символічних образів, пов'язаних із сирійською реальністю, адже люди приходять і йдуть,

– сказав президент.

Станом на 29 грудня, згідно з офіційним курсом Нацбанку країни, долар США коштує 11 110 сирійських фунтів, а євро – 13 063.

Наразі невідомо, як курс зміниться із запровадженням нової валюти. Однак президент закликав громадян не поспішати з обміном – старі та нові банкноти наразі ходитимуть одночасно.

Що цьому передувало?