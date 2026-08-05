Какие тарифы для пожилых людей предлагает "Киевстар"

Среди крупнейших мобильных операторов отдельный тариф для пожилых людей предлагает Киевстар. Самым доступным является тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоимостью 220 гривен в месяц. Воспользоваться им могут абоненты в возрасте от 60 лет, а также люди с инвалидностью после подтверждения своего статуса.

Если этот тариф не соответствует потребностям пользователя, оператор также предлагает другие пакеты услуг:

"ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт": от 370 гривен в месяц;

"ВСЕ РАЗОМ Крутой контракт": от 450 гривен в месяц;

"ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт": от 750 гривен в месяц;

"СуперГиг": 500 гривен в месяц.

Какие условия предлагает lifecell

Оператор lifecell также имеет специальное предложение для людей старшего возраста, поэтому тариф "Забота" могут подключить абоненты от 55 лет после подтверждения личности. Стоимость пакета составляет 190 гривен в месяц, при этом оператор заявляет о фиксированной цене до конца 2027 года.

В тариф входят безлимитные звонки в сети lifecell, 1 000 минут на другие номера по Украине, 20 ГБ мобильного интернета и безлимитный доступ к отдельным популярным приложениям.

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Есть ли у Vodafone специальные тарифы

В отличие от конкурентов, Vodafone пока не предлагает отдельных тарифов именно для пенсионеров или людей старшего возраста. Самым доступным среди актуальных пакетов остается Flexx GO стоимостью 350 гривен в месяц.

Тариф работает на контрактной основе и включает безлимитные звонки в сети Vodafone, 500 минут на другие мобильные и стационарные номера Украины, 25 ГБ мобильного интернета и доступ к отдельным цифровым сервисам.

Почему растет стоимость тарифов

Мобильные операторы объясняют пересмотр тарифов прежде всего необходимостью поддерживать стабильную работу сетей в условиях полномасштабной войны. Значительные средства вкладываются в резервное питание базовых станций, генераторы, аккумуляторы и восстановление инфраструктуры после российских атак.