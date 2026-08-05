Які тарифи для людей старшого віку пропонує Київстар

Серед найбільших мобільних операторів окремий тариф для людей старшого віку пропонує Київстар. Найдоступнішим є "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" вартістю 220 гривень на місяць. Скористатися ним можуть абоненти віком від 60 років, а також люди з інвалідністю після підтвердження свого статусу.

Якщо цей тариф не відповідає потребам користувача, оператор також пропонує інші пакети послуг:

"ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт": від 370 гривень на місяць;

"ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт": від 450 гривень на місяць;

"ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт": від 750 гривень на місяць;

"СуперГіг": 500 гривень на місяць.

Які умови пропонує lifecell

Оператор lifecell також має спеціальну пропозицію для людей старшого віку, тому тариф "Турбота" можуть підключити абоненти від 55 років після підтвердження особи. Вартість пакета становить 190 гривень на місяць, при цьому оператор заявляє про фіксовану ціну до кінця 2027 року.

До тарифу входять безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 1 000 хвилин на інші номери по Україні, 20 ГБ мобільного інтернету та безлімітний доступ до окремих популярних застосунків.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чи є спеціальні тарифи у Vodafone

На відміну від конкурентів, Vodafone наразі не пропонує окремих тарифів саме для пенсіонерів або людей старшого віку. Найдоступнішим серед актуальних пакетів залишається Flexx GO вартістю 350 гривень на місяць.

Тариф працює на контрактній основі та включає безлімітні дзвінки в мережі Vodafone, 500 хвилин на інші мобільні й стаціонарні номери України, 25 ГБ мобільного інтернету та доступ до окремих цифрових сервісів.

Чому вартість тарифів зростає

Мобільні оператори пояснюють перегляд тарифів насамперед необхідністю підтримувати стабільну роботу мереж в умовах повномасштабної війни. Значні кошти вкладаються у резервне живлення базових станцій, генератори, акумулятори та відновлення інфраструктури після російських атак.