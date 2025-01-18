Сколько выплачивают лицам с инвалидностью III группы

Как сообщают в ПФУ, передает 24 Канал, в зависимости от возраста, когда лицо получило инвалидность III группы, размер выплат меняется.

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Если лицо получило инвалидность с детства, то его выплата составит 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если лицо получило инвалидность до достижения 18 лет, то выплата составляет 70% от прожиточного минимума.

В то же время пенсия лицам с инвалидностью III группы составляет 50 процентов пенсии по возрасту.

Стоит добавить, что сумма выплат рассчитывается индивидуально, но ее размер не должен быть меньше минимального. На 2025 год минимальная пенсия в соответствии с проектом госбюджета предусмотрена на уровне 2 361 гривны.

Напоминаем! Инвалидность III группы устанавливают людям, у которых есть стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени. Человек получает такой статус из-за наличия заболеваний, обусловленных врожденными дефектами, травмами.