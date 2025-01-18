Скільки виплачують особам з інвалідністю III групи

Як повідомляють в ПФУ, передає 24 Канал, залежно від віку, коли особа отримала інвалідність III групи, розмір виплат змінюється.

Читайте також Пенсія понад 23 тисячі: які професії можуть забезпечити найвищу виплату

Якщо особа отримала інвалідність з дитинства, то її виплата становитиме 60% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Якщо особа отримала інвалідність до досягнення 18 років, то виплата становить 70% від прожиткового мінімуму.

Водночас пенсія особам з інвалідністю III групи становить 50 відсотків пенсії за віком.

Варто додати, що сума виплат розраховується індивідуально, але її розмір не повинен бути меншим за мінімальний. На 2025 рік мінімальна пенсія відповідно до проєкту держбюджету передбачена на рівні 2 361 гривні.

Нагадуємо! Інвалідність III групи встановлюють людям, у яких є стійкі порушення функціонування організму в помірному ступені. Людина отримує такий статус через наявність захворювань, обумовлених вродженими дефектами, травмами.