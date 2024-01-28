Активно тратят из фонда национального благосостояния: какой процент ВВП России идет на войну
Россия вливает 40% средств из государственного бюджета в государственные заказы. В настоящее время значение военно-промышленного комплекса у врага существенно возросло. В целом на военное производство страна-агрессор направляет примерно 7 – 8% от ВВП.
Об этом 24 Каналу заявил руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский, отметив, что эти деньги вливают не только в производство оружия. Также говорится о выплате зарплаты и других расходах, связанных с ведением войны.
К теме Россия планирует вести войну еще как минимум 3– 4 года, – The Telegraph
"Средства, которые они аккумулировали в свое время в фонде национального благосостояния, активно тратятся. Если у них в начале (полномасштабной – 24 Канал) войны было 100 миллиардов долларов, в соответствии, уже в результате повышения цен в середине 2022-го года, это было 150 миллиардов долларов", – сказал руководитель аналитического направления сети "АНТС".
Сейчас там осталось всего 50 миллиардов долларов. Учитывая цифры, которые россияне заложили в своем бюджете, то этот фонд очень быстро закончится.
В результате это приведет к тому, что не будет возможности финансировать продолжение войны против Украины. Особенно, если учитывать проблемы врага со снабжением, производством и ограничением цен на нефть.
"Наша армия действует, регулярно отправляет наши беспилотники для перебоя тех логистических связей. Для того, чтобы не дать возможность агрессору реализовывать свой основной стратегический продукт", – подчеркнул Несходовский.
Кремль тратит деньги на армию
- В течение 2023-го года страна-агрессор потратила значительную часть денег из фонда национального благосостояния. По данным росСМИ, расходы составили 4 триллиона рублей. При этом общая сумма ранее составляла 9 триллионов рублей.
- В прошлом году власти России в поддержку армии и экономики привлекли из этого фонда 3 триллиона рублей. На аналогичные нужды в 2024-м году планируют потратить еще 1, 3 триллиона рублей.
- Кремль в 2024-м году нарастит расходы на оборону на 68% по сравнению с прошлым годом. Вместе с расходами на правоохранителей, российские военные заберут себе 40% бюджета России. Это значит, что ухудшение уровня жизни ощутит все больше россиян.