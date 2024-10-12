Во сколько обойдутся 100 евро

Официальный курс евро по состоянию на 11 октября составляет 45,04 гривны, в то время, как согласно данным "Минфина", продажа евро в банке – по 45,65 гривны. Впрочем, на черном рынке стоимость еще выше – составляет 45,75 гривны. Таки образом, за 100 евро придется отдать от 4 565 гривен до 4 750 гривен.

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Впрочем, самый выгодный курс сейчас в обменниках, там за евро хотят 45,55 гривны, поэтому 100 евро обойдутся здесь дешевле всего – в 4 555 гривен.

Заметьте! Конечная стоимость покупки валюты зависит от финансовой организации, где вы будете осуществлять операцию.

Курс евро на следующей неделе

Впрочем, как пояснил банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отмечает, что в течение следующей недели мы будем наблюдать достаточно медленное "продвижение" курсовых показателей вверх. То есть, течение следующей недели октября курс евро будет колебаться в пределах 45 – 47 гривен на межбанке и 45 – 47,5 гривен на наличном рынке.

Обратите внимание! В таком случае уже на следующей неделе 100 евро обойдутся от 4 500 гривен до 4 750 гривен.