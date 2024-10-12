У скільки обійдуться 100 євро

Офіційний курс євро станом на 11 жовтня становить 45,04 гривні, в той час, як згідно із даними "Мінфіну", продаж євро у банку – по 45,65 гривні. Втім, на чорному ринку вартість ще вища – становить 45,75 гривні. Таки чином, за 100 євро прийдеться віддати від 4 565 гривень до 4 750 гривень.

Читайте також: Купити злотий за долари: скільки коштує польська валюта

Втім, найвигідніший курс нині у обмінниках, там за євро хочуть 45,55 гривні, тому 100 євро обійдуться тут найдешевше – у 4 555 гривень.

Зауважте! Кінцева вартість купівлі валюти залежить від фінансової організації, де ви будете здійснювати операцію.

Курс євро наступного тижня

Втім, як пояснив банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу відзначає, що протягом наступного тижня ми спостерігатимемо досить повільне "просування" курсових показників вгору. Тобто, протягом наступного тижня жовтня курс євро коливатиметься в межах 45 – 47 гривень на міжбанку та 45 – 47,5 гривень на готівковому ринку.

Зверніть увагу! У такому випадку вже наступного тижня 100 євро обійдуться від 4 500 гривень до 4 750 гривень.