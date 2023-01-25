В феврале пенсионные выплаты останутся на таком же уровне, что и в январе. То есть минимальная пенсия будет составлять 2 093 гривны.

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Напомним, что в декабре 2022 года вырос прожиточный минимум. А, соответственно, повысились и пенсии украинцев.

На сколько выросли пенсии в 2022 году

В декабре 2022 г. в Украине подняли пенсии, но не существенно. Следовательно, минимальная пенсия по возрасту незанятым пенсионерам увеличилась на 66 гривен – до 2 093 гривен. Такая пенсия будет оставаться в течение всего 2023 года.

Важно, в марте планируют провести индексацию пенсии. Но до сих пор неизвестно, насколько увеличат выплаты: на 5% или на 24%.

В то же время минимальная пенсия шахтерам увеличилась на 198 гривен до 6279 гривен, а пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца повысилась на 132 гривны до 4186 гривен.

Также повышение получили:

Лица с инвалидностью в результате войны – минимальные пенсионные выплаты выросли со 138 до 429 гривен;

Ветераны войны и члены семьи погибших или умерших ветеранов войны – от 6,6 до 33 гривен;

Жертвы нацистских преследований из лиц с инвалидностью и члены семей умерших жертв нацистских преследований – от 16,50 гривны до 33 гривен;

За особые заслуги перед Украиной от 13,20 до 26,40 гривны;

Максимальный размер пенсии – до 20 930 гривен;

Доноры – до 250 гривен.

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Когда в Украине запустят накопительную систему пенсий

Недавно первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак анонсировала о начале работы системы накопительной пенсии. Однако точная дата запуска пока не известна.

За этими нововведениями работающие украинцы будут платить дополнительный взнос на свой накопительный счет. Следовательно, уже при достижении пенсионного возраста будут получать сразу две выплаты: обычная пенсия, предусмотренная законом, и накопленные средства со своего счета.

Но стоит обратить внимание на то, что уже получающие пенсии граждане или вскоре выйдут на нее не смогут воспользоваться данной реформой.