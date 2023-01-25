У лютому пенсійні виплати залишаться на такому ж рівні, що й у січні. Тобто мінімальна пенсія становитиме 2 093 гривні.

Читайте також Як і за що можна отримати 900 гривень на оплату комуналки

Нагадаємо, що у грудні 2022 року зріс прожитковий мінімум. А відповідно, підвищилися й пенсії українців.

На скільки зросли пенсії у 2022

У грудня 2022 року в Україні підняли пенсії, але не суттєво. Відтак, мінімальна пенсія за віком незайнятим пенсіонерам збільшилась на 66 гривень – до 2 093 гривень. Така пенсія залишатиметься протягом всього 2023 року.

Важливо, у березні планують провести індексацію пенсій. Але досі не відомо на скільки збільшать виплати: на 5% чи на 24%.

Натомість мінімальна пенсія шахтарям збільшилась на 198 гривень до 6279 гривень, а пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника підвищилась на 132 гривні до 4186 гривень.

Також підвищення отримали:

Особи з інвалідністю внаслідок війни – мінімальні пенсійні виплати зросли зі 138 до 429 гривень;

Ветерани війни та члени сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни – від 6,6 до 33 гривень;

Жертви нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та члени сімей померлих жертв нацистських переслідувань – від 16,50 гривні до 33 гривень;

За особливі заслуги перед Україною – від 13,20 до 26,40 гривні;

Максимальний розмір пенсії – до 20 930 гривень;

Донори – до 250 гривень.

До теми Скільки пенсіонерів в Україні отримують найвищі пенсії

Коли в Україні запустять накопичувальну систему пенсій

Нещодавно перша заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак анонсувала про початок роботи система накопичувальної пенсії. Проте точна дата запуску поки невідома.

За цими нововведеннями українці, що зараз працюють, сплачуватимуть додатковий внесок на свій накопичувальний рахунок. Відтак, вже при досягненні пенсійного віку отримуватимуть відразу дві виплати: звичайну пенсію, передбачену законом, та накопичені кошти зі свого рахунку.

Але варто звернути увагу на те, що ті громадяни, що вже отримують пенсії, або незабаром вийдуть на неї, не зможуть скористатися даною реформою.