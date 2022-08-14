В интервью во время эфира телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что люди имеют право обратиться за начислением средств, которые им не выплатили. Она не исключает, что в силу определенных обстоятельств финансовую помощь могло не подтянуть.

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Обратитесь в ЦНАП или в отдел Соцзащиты

Если у кого-то не досчитана выплата как человека с инвалидностью, матери выплачены средства, а детям – нет, пожалуйста, обратитесь в управление Соцзащиты или ЦНАП с документами, которые у вас есть,

– призвала Жолнович.

Она отметила, что соответствующие учреждения получили поручение министерства. Согласно ему, у них есть полномочия, позволяющие провести корректировку начисления средств. А в результате – доначисления в случае, если определенных выплат лицо не получило.

Также она объяснила, что из-за сбоев средства могли не получить вынужденно переселенные лица. Им она также предложила обратиться в ЦНАП или отдел Соцзащиты. В учреждениях нужно будет продемонстрировать приложение "Дия", в котором будет зафиксировано, что вы подавали заявку на помощь.

Если эту заявку не проработали, но вам таки должны были предоставить средства от государства, то учреждение заявку примет в ручном режиме. Что касается финансового возмещения, заявитель получит деньги, начиная с месяца, когда он отправлял свою просьбу через приложение "Дия".

Изменятся ли социальные выплаты в Украине

Министр соцполитики также рассказала, повлияет ли режим военного бюджета на пересмотр минимальных заработных плат, пенсий, а также прожиточного минимума. Жолнович отметила, что в первую очередь казначейство покрывает потребности Министерства обороны, а уже после этого – Министерства социальной политики.

Так что могут наблюдаться задержки с выплатами. В частности, социальной помощью. А все потому, что, прежде всего, должны собрать поступления, которые направят на армию.

И, несмотря на все это, в Украине должны вырасти минимальные выплаты до конца года. Для реализации этого в Минсоцполитики привлекают также международных партнеров, которые финансово поспособствуют гарантированию выплат незащищенным слоям населения в Украине.

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