В інтерв'ю під час ефіру телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що люди мають право звернутись по нарахування коштів, які їм не виплатили. Вона не виключає, що через певні обставини фінансову допомогу могло не підтягнути.

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Зверніться у ЦНАП або до відділу Соцзахисту

Якщо в когось не дорахована виплата як людини з інвалідністю, матері виплачені кошти, а дітям – ні, будь ласка, зверніться в управління Соцзахисту чи ЦНАП з тими документами, які у вас є,

– закликала Жолнович.

Вона зауважила, що відповідні установи отримали доручення від міністерства. Згідно з ним, у них є повноваження, які дозволяють провести корегування нарахування коштів. А в результаті – донарахування у випадку, якщо певних виплат особа таки не отримала.

Також вона пояснила, що через збої кошти могли не отримати вимушено переселені особи. Їм вона також запропонувала звернутись до ЦНАПів або відділу Соцзахисту. В установах потрібно буде продемонструвати застосунок "Дія", в якому буде зафіксовано, що ви подавали заявку на допомогу.

Якщо цю заявку не опрацювали, але вам таки мали надати кошти від держави, то установа заявку прийме в ручному режимі. Що стосується фінансового відшкодування, то заявник отримає гроші, починаючи з місяця, коли він відправляв своє прохання через застосунок "Дія".

Чи зміняться соціальні виплати в Україні

Міністерка соцполітики також розповіла, чи вплине режим воєнного бюджету на перегляд мінімальних заробітних плат, пенсій, а також прожиткового мінімуму. Жолнович зазначила, що у першу чергу казначейство покриває потреби Міністерства оборони, а вже після цього – Міністерства соціальної політики.

Тож можуть спостерігатись затримки з виплатами. Зокрема, соціальною допомогою. А все тому, що передовсім мають зібрати надходження, які спрямують на армію.

І попри це все в Україні таки мають зрости мінімальні виплати до кінця року. Задля реалізації цього у Мінсоцполітики залучають також міжнародних партнерів, які фінансово посприяють гарантування виплат незахищеним верствам населення в Україні.

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