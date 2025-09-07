Какая была средняя зарплата в долларах на момент обретения независимости, и какая она сейчас?

Период с 1991 по 1994 годы оценивать не просто из-за различных темпов инфляции, сообщает 24 Канал.

Например, в 1993 году инфляция составляла 10 тысяч процентов: зарплата в январе и в декабре могла отличаться даже не в десятки, а в сотни раз:

В 1991 году средняя зарплата в Украине составляла 480 рублей. В пересчете на зарплату 1992 года, но в эквиваленте долларовом она составляла 31 доллар .

. А в первом квартале 2025 года заработная плата составляет в эквиваленте 566 долларов.

Если не учитывать покупательную способность, с 1991 года до 2025 года средняя зарплата в долларах выросла более чем в 18 раз.

Видим, что здесь такая же история, как и с пенсиями. Если считать номинально, то заработная плата выросла в 18 раз за весь период. Но мы привыкли оперировать реальной заработной платой, которая учитывает не столько курсовое соотношение, сколько покупательную способность,

– сообщают в Госстате.

В соответствии с этим можно сказать, что средняя зарплата по своей покупательной способности в реальном измерении с 1992 года выросла чуть более, как в три раза.

Что известно о зарплатах в Украине?

Средняя зарплата в Украине составляет 26 499 гривен брутто, а "чистый" доход после налогообложения – 20 404 гривны. Самые высокие зарплаты имеют работники ИТ, финансов и авиации, а самые низкие – в образовании, культуре и творческих сферах.

С 1 сентября изменятся зарплаты учителей. В частности, увеличится надбавка за неблагоприятные условия труда для учителей с 1 000 до 2 000 гривен ежемесячно. Важно, что эта выплата является обязательной и не зависит от результатов работы школы или личных показателей.

Минфин прогнозирует, что минималка украинцев на 2026-2028 годы будет меньше, чем ожидалось, но прожиточный минимум будет выше. С 1 января 2026 года минимальную зарплату повысят до 8 647 гривен вместо ожидаемых 8 688 гривен.

