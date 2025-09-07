Яка була середня зарплата у доларах на момент здобуття незалежності, і яка вона зараз?

Період з 1991 по 1994 роки оцінювати не просто через різні темпи інфляції, повідомляє 24 Канал.

Наприклад, у 1993 році інфляція складала 10 тисяч відсотків: зарплата в січні і в грудні могла відрізнятися навіть не в десятки, а в сотні разів:

У 1991 році середня зарплата в Україні становила 480 карбованців. В перерахунку на зарплату 1992 року, але в еквіваленті доларовому вона становила 31 долар .

. А у першому кварталі 2025 року заробітна плата складає в еквіваленті 566 доларів.

Якщо не враховувати купівельну спроможність, з 1991 року до 2025 року середня зарплата в доларах виросла у понад 18 разів.

Бачимо, що тут така ж історія, як і з пенсіями. Якщо рахувати номінально, то заробітна плата зросла у 18 разів за весь період. Але ми звикли оперувати реальною заробітною платою, яка враховує не стільки курсове співвідношення, скільки купівельну спроможність,

– повідомляють у Держстаті.

Відповідно до цього можна сказати, що середня зарплата за своєю купівельною спроможністю в реальному вимірі з 1992 року виросла трохи більше, як в три рази.

Що відомо про зарплати в Україні?

Середня зарплата в Україні становить 26 499 гривень брутто, а "чистий" дохід після оподаткування – 20 404 гривні. Найвищі зарплати мають працівники ІТ, фінансів та авіації, а найнижчі – в освіті, культурі та творчих сферах.

З 1 вересня зміняться зарплати вчителів. Зокрема, збільшиться надбавка за несприятливі умови праці для вчителів з 1 000 до 2 000 гривень щомісяця. Важливо, що ця виплата є обов’язковою та не залежить від результатів роботи школи чи особистих показників.

Мінфін прогнозує, що мінімалка українців на 2026-2028 роки буде меншою, ніж очікувалося, але прожитковий мінімум буде вищим. З 1 січня 2026 року мінімальну зарплату підвищать до 8 647 гривень замість очікуваних 8 688 гривень.

