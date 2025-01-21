Сколько нужно служить для получения статуса УБД в 2025 году

Однако четкого срока службы для получения статуса УБД в Украине пока не определено, сообщает 24 канал со ссылкой на Постановление Кабинета Министров "О предоставлении статуса УБД".

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Например, по началу полномасштабного вторжения России в Украину человеку нужно было отслужить не менее 30 дней для получения статуса участника боевых действий.

Заметьте! Однако по состоянию на сейчас конкретных подобных сроков нет.

Кто может получить статус УБД

Так участниками боевых действий признаются военнослужащие (резервисты, военнообязанные, добровольцы Сил территориальной обороны и другие) Вооруженных сил Украины (других военных формирований), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В частности они также должны были принимать непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Что предусматривает статус УБД

Статус участника боевых действий ряд льгот на:

бесплатное получение лекарств;

первоочередное бесплатное протезирование зубов;

бесплатный проезд в городском транспорте;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках;

75% скидки на оплату газа, электроэнергии, других услуг и сжиженного газа для бытовых нужд;

75% скидки на оплату жилой площади и тому подобное.

Обратите внимание! Также на льготы могут рассчитывать дети и другие близкие родственника участника боевых действий.