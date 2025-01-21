Скільки потрібно служити для отримання статусу УБД у 2025 році

Проте чіткого терміну служби для отримання статусу УБД в Україні наразі не визначено, повідомляє 24 канал з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів "Про надання статусу УБД".

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Наприклад, по початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну людині потрібно було відслужити щонайменше 30 днів для отримання статусу учасника бойових дій.

Зауважте! Однак станом на зараз конкретних подібних термінів немає.

Хто може отримати статус УБД

Так учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони та інші) Збройних сил України (інших військових формувань), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Зокрема вони також повинні були брати безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Що передбачає статус УБД

Статус учасника бойових дій низку пільг на:

безплатне одержання ліків;

першочергове безплатне протезування зубів;

безплатний проїзд у міському транспорті;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

75% знижки на оплату газу, електроенергії, інших послуг та скрапленого газу для побутових потреб;

75% знижки на оплату житлової площі тощо.

Зверніть увагу! Також на пільги можуть розраховувати діти та інші близькі родича учасника бойових дій.