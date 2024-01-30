Кто может получить дополнительную помощь на дрова
В Украине был утвержден экспериментальный проект, призванный оказать поддержку населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Эта идея будет реализоваться в течение нынешнего отопительного сезона.
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Если вашей семье уже назначена жилищная субсидия на приобретение твердого печного топлива и вы предоставили согласие на передачу и обработку своих персональных данных, вам может быть оказана дополнительная поддержка на приобретение твердого печного бытового топлива,
– говорится в сообщении ПФУ
Пособие для приобретения твердого печного бытового топлива предоставляется как для получателей льгот, так и субсидий. Выплата производится единоразово.
Кому предоставляется субсидия на твердое печное топливо
Помощь для украинцев на твердое печное топливо предоставляется при условии, что домохозяйство не имеет других возможностей для отопления. То есть, в жилом помещении отсутствует централизованное теплоснабжение или аналогичные газовые коммуникации.
Размер этой субсидии рассчитывается индивидуально. Однако эта сумма не будет больше 16 234 гривен.