Кто может получить дополнительную помощь на дрова

В Украине был утвержден экспериментальный проект, призванный оказать поддержку населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Эта идея будет реализоваться в течение нынешнего отопительного сезона.

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Если вашей семье уже назначена жилищная субсидия на приобретение твердого печного топлива и вы предоставили согласие на передачу и обработку своих персональных данных, вам может быть оказана дополнительная поддержка на приобретение твердого печного бытового топлива,

– говорится в сообщении ПФУ

Пособие для приобретения твердого печного бытового топлива предоставляется как для получателей льгот, так и субсидий. Выплата производится единоразово.

Напомним! Нынешний отопительный сезон продлится с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Кому предоставляется субсидия на твердое печное топливо

Помощь для украинцев на твердое печное топливо предоставляется при условии, что домохозяйство не имеет других возможностей для отопления. То есть, в жилом помещении отсутствует централизованное теплоснабжение или аналогичные газовые коммуникации.

Размер этой субсидии рассчитывается индивидуально. Однако эта сумма не будет больше 16 234 гривен.