Хто може отримати додаткову допомогу на дрова

В Україні було затверджено експериментальний проєкт, який покликаний надати підтримку населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Ця ідея реалізуватиметься протягом теперішнього опалювального сезону.

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Якщо вашій родині вже призначено житлову субсидію на придбання твердого пічного палива і ви надали згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, вам може бути надано додаткову підтримку на придбання твердого пічного побутового палива,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Допомога на придбання твердого пічного побутового палива надається як для отримувачів пільг, так і субсидій. Виплата відбувається одноразово.

Нагадаємо! Теперішній опалювальний сезон триватиме з 1 жовтня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

Кому надається субсидія на тверде пічне паливо

Допомога для українців на тверде пічне паливо надається за умови, що домогосподарство не має інших можливостей для опалення. Тобто у житловому приміщенні відсутнє централізоване теплопостачання чи аналогічні газові комунікації.

Розмір цієї субсидії розраховується індивідуально. Однак, ця сума не буде більшою як 16 234 гривні.