Что известно о событиях в Беларуси

В то же время внутренний рынок потреблял лишь 4,125 миллиона тонн в год, тогда как остальное направляется на экспорт, о чем сообщили в Службе внешней разведки Украины.

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В связи с этим остановка даже одного завода вряд ли вызовет очереди на АЗС. Так, второй завод способен покрыть все внутренние потребности страны и даже оставить резерв мощности. Не следует также забывать, что оба предприятия до сих пор не работают на полную мощность.

Но есть нюанс, заключающийся в том, что Мозирский НПЗ — монополист в производстве премиального бензина: он "производит" более 80% А-95 и весь А-98. И если остановится именно он, то ассортимент на рынке резко сузится.

В то же время "Гомельтранснефть Дружба" хранит в Мозыре и Полоцке запасы объемом более 1,1 миллиона кубометров — это около 900–950 тысяч тонн нефти. Еще до 250 тысяч тонн готового топлива распределено по складам "Белоруснефти". В сумме — ориентировочно 1,15–1,2 миллиона тонн буфера.

Но нефтепродукты — один из крупнейших источников валютных поступлений страны. А остановка завода — это резкое падение экспорта. А это значит, что бензин внутри страны подорожает.

Более того, нефть, которую перерабатывают заводы, — российская. Именно Россия поставляет сырьё, тогда как Беларусь перерабатывает его и продаёт готовые нефтепродукты на внешние рынки. При этом страны делят выручку между собой.

Любой сбой в белорусной нефтепереработке автоматически означает, что часть российского сырья просто не находит своего переработчика и, соответственно, не конвертируется в валюту,

– пояснили в СЗР.

Для России это остаётся одним из немногих относительно стабильных каналов. Сокращение перерабатывающих мощностей в Беларуси "бьёт" напрямую:

меньше переработки — значит меньше белорусского экспорта;

а если меньше экспорта, то и меньше спроса на российскую нефть;

соответственно, в России становится меньше валюты.

Пока что Беларусь защищена от топливного коллапса, но любой серьёзный удар по нефтепереработке немедленно отразится на госбюджете, а с небольшой задержкой – уже на валютных поступлениях Москвы.

То есть Кремль фактически самостоятельно смог построить систему, в которой нефтепереработка работает в интересах Москвы. Теперь страны связаны ещё сильнее. Однако если что-то "рухнет", то пострадают обе страны.

Какие еще есть новости о Беларуси

Напомним, что политтехнолог Юрий Подорожний в комментарии для 24 Канала пояснил, что следует обратить внимание именно на Беларусь. Дело в том, что белорусские НПЗ сейчас активно помогают России в преодолении топливного кризиса.

Согласно информации, экспорт бензина из Беларуси в Россию значительно вырос. Он увеличился в 13 раз.