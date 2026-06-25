Що відомо про події у Білорусі

Водночас внутрішній ринок витрачав лише 4,125 мільйона тонн щорічно, тоді як решта спрямовується на експорт, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

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У зв'язку з цим, зупинка навіть одного заводу навряд спричинить черги на АЗС. Так, другий завод здатний закрити всі внутрішні потреби країни та навіть залишити резерв потужності. Не слід й забувати, що обидва підприємства досі не працюють на максимумі.

Але є нюанс, який полягає у тому, що мозирський НПЗ – монополіст у виробництві преміального бензину: він "створює" понад 80% А-95 та весь А-98. І якщо зупиниться саме він, то асортимент на ринку різко звузиться.

Водночас "Гомельтранснефть Дружба" тримає в Мозирі й Полоцьку парки на понад 1,1 мільйона кубометрів – це близько 900–950 тисяч тонн нафти. Ще до 250 тисячі тонн готового пального розосереджено по складах "Белоруснефти". Сумарно – орієнтовно 1,15 – 1,2 мільйона тонн буфера.

Але нафтопродукти – одне з найбільших джерел валютних надходжень країн. І зупинка заводу – це різке падіння експорту. А це значить, що подорожчає бензин усередині країни.

Ба більше, нафта, яку перероблять заводи, – російська. Саме Росія постачає сировину, тоді як Білорусь переробляє її та продає готові нафтопродукти на зовнішні ринки. Водночас країни виручку ділять між собою.

Будь-який збій у білоруській нафтопереробці автоматично означає, що частина російської сировини просто не знаходить свого переробника і, відповідно, не конвертується у валюту,

– пояснили у СЗР.

Для Росії це залишається одним із небагатьох відносно стабільних каналів. Скорочення переробних потужностей у Білорусі "б'є" безпосередньо:

менше переробки – значить менше білоруського експорту;

а якщо менше експорту, то й менше попиту на російську нафту;

відповідно, стає менше валюти в Росії.

Наразі від паливного колапсу Білорусь захищена, але будь-який серйозний удар по нафтопереробці негайно відобразиться на Держбюджеті, а з невеликим запізненням – вже на валютних надходженнях Москви.

Тобто Кремль фактично самостійно зміг збудувати систему, де нафтопереробка працює на інтереси Москви. Тепер країни пов'язані ще більше. Однак якщо щось "зруйнується", то постраждають дві країни.

Які є ще новини щодо Білорусі

Нагадаємо, що політтехнолог Юрій Подорожній у коментарі для 24 Каналу пояснив, що слід звернути увагу саме на Білорусь. Річ у тім, що білоруські НПЗ наразі активно допомагають Росії у подоланні паливної кризи.

Згідно з інформацією, експорт бензину з Білорусії до Росії значно зріс. Він збільшився у 13 разів.