Таможенные войны Трампа: что будет с мировой экономикой, торговыми рынками и ценами

Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал, что будет вести жесткую торговую политику. Тогда речь шла о введении импорта до 20% на товары из всех стран, 25% пошлины на товары из Канады и Мексики и 60% налога на товары из Китая.

Менее месяца назад Дональд Трамп принял присягу и официально стал новым президентом США, но даже за это короткое время он уже объявил о важных решениях, в том числе и об обещанных пошлинах. Как объяснил новоназначенный президент, причиной введения тарифов в отношении стран является торговый дефицит, нелегальные мигранты, наркотики и тому подобное.

24 Канал проанализировал, какое влияние на экономику США будет иметь введение пошлин, как могут пострадать другие страны и какие глобальные последствия будут иметь действия Трампа на международном рынке.

К чему может привести введение пошлин

В разговоре с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, что любое введение пошлин означает подорожание импортных товаров прежде всего для той страны, которая и вводит эту пошлину. И это может привести либо к повышению, либо к снижению предложения, если не будет спроса на товары по соответствующей цене.

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Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований В то же время многое зависит от того, какова структура торговли между странами. Теоретически, если речь идет о том, что подобные товары из других государств производятся также и на территории США, то тогда импортируемые товары могут замещаться товарами национального производства.

Но экономист добавляет, что именно в этой истории есть маленький нюанс, который касается того, что товары, которые можно было заместить национальным производством, до сих пор не были представлены на рынке. И объяснение только одно: цена на рынке США была невыгодной для отечественных производителей.

То есть внедрение импортных пошлин однозначно ведет к повышению внутренних цен. По крайней мере как минимум до такого уровня, чтобы он был выгодным для производства на территории США,

– говорит Жалило.

Кроме того, импортируемые товары, возможно, использовались и в производственных процессах на территории США. Соответственно, с ведением пошлин эти процессы будут дорожать.

Для страны, которая внедряет пошлины, потенциально положительный эффект может заключаться в среднем и долгосрочном периоде из-за увеличения национального производства, а вот непосредственно краткосрочный эффект заключается в увеличении уровня цен для потребителей,

– отмечает Ярослав Жалило.

В то же время, как рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман, в этой ситуации стоит обратить внимание на то, какой торговый баланс между странами.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Трамп в первую очередь ввел пошлины против тех стран, с которыми был перекошен торговый баланс. То есть для США он был отрицательный, ведь они гораздо меньше экспортировали в эти страны, чем импортировали. Кажется, с кем-то из стран ежегодно было минус 400 миллиардов долларов, а с кем-то – минус 300 миллиардов долларов.

Гетьман приводит две стороны медали в этой ситуации, где присутствует как положительный эффект для США, так и отрицательный:

С одной стороны , таким способом введения пошлин новый президент США пытается выровнять торговый баланс, который вымывает, по сути, валюту из американской экономики.

, таким способом введения пошлин новый президент США пытается выровнять торговый баланс, который вымывает, по сути, валюту из американской экономики. Но с другой стороны, тот неуклюжий способ, который был введен, не полезен для экономик всех четырех стран: Канады, Китая, Мексики и США.

Напоминаем! По состоянию на вечер 1 февраля 2025 года, Дональд Трамп опубликовал сообщение, где заявил о введении пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики на уровне 25% на все товары и 10% на энергопродукты.

Какой товар не подпадет под пошлину

По мнению Трампа, единственное, что должно освободиться от пошлины, – это нефть. Однако пока неизвестно, каким будет конечное решение по этому поводу.

Как объясняет Гетман, это очень позитивная новость для Украины, потому что то, что будет происходить в этом году на рынке нефти в мире, непосредственно повлияет на войну в Украине и на возможности российского диктатора продолжать ее.

Трамп взял курс на удешевление мировой нефти, на увеличение добычи этого ресурса. Его лозунг "Drill, baby, drill" постепенно начинает реализовываться. И для этого, конечно, ему не нужны никакие пошлины на "черное золото", так как это повлияет и на мировую цену, и на цену для потребителей,

– объясняет Олег Гетман.

Если же ввести пошлины на нефть, то первые, кто почувствует изменения, – потребители, которые будут видеть рост цен на заправках. А этого Трамп хочет в первую очередь избежать.

Кроме того, нефть должна "течь свободно", она "должна залить весь мир", потому что это все соответствует предвыборному лозунгу нынешнего президента. Соответственно, приоритетом для Трампа является снижение цен.

А, в свою очередь, это будет означать, что снизятся еще и доходы России, которая ежегодно получает от нефтегазовых доходов 30% федерального бюджета. А если не будет 30% дохода, тогда не будет и средств на продолжение войны в Украине.

Почему для США могут наступить тяжелые времена после введения пошлин

Интересно, что лозунги Трампа относительно нефти и ее добычи похоже становятся реальностью. Однако этого не скажешь о других лозунгах, например о преодолении высокого уровня инфляции при его президентстве.

Как объясняет Ярослав Жалило, парадоксальным является то, что внедрение пошлин, о которых сейчас говорит Трамп, – это непосредственно проинфляционный фактор.

Поэтому американцы почувствуют подорожание цен непосредственно сразу из-за увеличения стоимости товаров на прилавках,

– отмечает он.

То есть эффект от внедрения пошлин будет для всех стран негативным, а вот положительным он будет только для тех, кто непосредственно будет вовлечен в производстве товаров.

Олег Гетман также отмечает, что введение пошлин приведет к увеличению цен. И в первую очередь почувствует это на себе потребитель, а именно – американцы.

Сейчас эффект от этого трудно предсказать. С одной стороны, это выровняет торговый баланс, а с другой стороны – это приведет к инфляции, к повышению почти всех потребительских цен и к разрыву цепей поставок,

– заключает Гетман.

Заметьте! Из Мексики американцы привозят множество продуктов питания. Немало компонентов для автомобилей и других деталей для машиностроения США импортирует из Мексики и из Китая. Древесину и отдельные продукты везут из Канады.

Как США провоцируют глобальные вызовы на "торговом фронте"

Жалило отмечает, что фактически то, что сделала сейчас администрация США, – это прямое нарушение норм Всемирной торговой организации. То есть США создали опасный прецедент, некий ящик Пандоры.

Одна из стран, которая считается базовой в мире демократии, свободного рынка и так далее, прямо нарушает нормы. То есть воспользовавшись этим прецедентом, многие другие страны тоже могут к этому прибегнуть,

– замечает экономист Жалило.

Кроме того, ситуация с введением пошлин со стороны США может повлиять на международную торговлю из-за того, что Штаты являются мощным мировым рынком.

Теоретически товары из стран в отношении которых введены пошлины могут замещаться из других стран. В то же время для США преимуществом в импорте товаров из Мексики и Канады было то, что транспортное плечо было выгодным, а поставки были в любом случае,

– говорит Жалило.

Если же в США будут поставляться товары уже из третьих стран, то они будут дороже. Это классика экономической теории, которая постоянно поддерживается практикой.

А вот по мнению Гетмана, влияние введения пошлин на глобальные торговые цепи и международную торговлю пока не существенное. Все потому, что пошлины пока на уровне 10 – 25%, а не на уровне 100%.

Для других стран мира пока катастрофы не произойдет. Эти четыре страны будут "воевать" между собой, вводить пошлины, контрпошлины, санкции и тому подобное. Но если же это затронет Европейский союз и другие страны, то последствия может почувствовать даже Украина. Сейчас есть определенные негативные ожидания, что эпоха свободной либеральной мировой торговли завершается,

– добавляет господин Олег.

Скажутся ли торговые войны Трампа на Украине

Еще раньше экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом отметил, что торговая война Трампа, скорее всего, не окажет положительного влияния на Украину, ведь после полномасштабной войны украинцы стали более зависимыми от международных процессов.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба К сожалению, Украина очень сильно зависит от тех всех процессов, которые сейчас происходят. Поэтому мне, честно говоря, немного неловко. И ничем хорошим, я думаю, оно не закончится.

Однако если бы не было войны, то Украина смогла бы наблюдать за развитием событий на международной арене, как за кинофильмом.

Могут ли другие страны в ответ тоже ввести пошлины

Как пишет Reuters, в ответ на введение американских пошлин Канада и Мексика объявили об ответных пошлинах, то есть 25% на товары из США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо добавил, что рассматривает еще и возможность введения серии нетарифных контрмер. Это будет касаться критических минералов и энергетики.

Введение пошлин со стороны США и введение ответных пошлин со стороны Канады называется уже торговой войной. Такая реакция естественна,

– добавляет Жалило.

По данным WSJ, введение США пошлин против Канады и Мексики ударит существеннее по экономикам этих стран, чем введение Канадой и Мексикой пошлин против США.

Дело в том, что обе страны зависят от американского рынка, ведь более 80% их экспорта направляется в США. Таким образом, экономики Канады и Мексики могут упасть на 3% и 2% соответственно, а их валюты ослабнут относительно доллара.

Кроме Канады и Мексики, США ввела пошлины против товаров из Китая, а именно 10%. Это в дополнение к уже введенным 25%.

В ответ Китай введет 15% пошлины на уголь и сжиженный газ из США, а также 10% пошлины на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили большой грузоподъемности. Новые тарифы Пекина начнут действовать с 10 февраля.

Обратите внимание! Недавно США все-таки отменили 25% пошлины на канадские товары на 30 дней. Это произошло после разговора Трюдо с Трампом, в соответствии с которым Канада планирует укрепить границу и усилить борьбу с наркоторговлей. Похожая договоренность состоялась и с Мексикой, которая усилит охрану границы с США.

Для каких стран Трамп также планирует ввести пошлины

Во время того, как Колумбия отказалась пускать американские самолеты с мигрантами на свою территорию, Дональд Трамп отомстил в ответ в виде 25% пошлин на все колумбийские товары, которые поступают в Соединенные Штаты. Планируется, что тарифы с 25% поднимут до 50%.

В планах президент Трампа также дополнительные пошлины на весь импорт стали, алюминия и меди. В то же время есть цель ввести пошлины еще и на поставки зарубежных компьютерных чипов, полупроводниковых компонентов и лекарственных препаратов.

Не обошлось без угроз и для стран БРИКС. В соцсети Truth Social Дональд Трамп заявил, что может ввести 100% пошлин, если страны союза создадут собственную валюту на замену доллару.

Заметьте! В БРИКС входят Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ, Индонезия и Россия, которая продвигает идею о создании новой валюты.