Кто имеет право на повышенные пенсионные выплаты
Существуют категории пенсионеров, которым назначены повышенные пенсии. Среди них – пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Для лиц, которые получили инвалидность из-за аварии на Чернобыльской АЭС, минимальный размер пенсии составляет:
- I группа инвалидности – 8 187,48 гривны;
- II группа инвалидности – 6 549,98 гривны;
- III группа инвалидности – 5 048,95 гривны.
Для ликвидаторов аварии минимальные пенсии еще выше:
- I группа инвалидности – 13 376,21 гривны;
- II группа инвалидности – 10 700,97 гривны;
- III группа инвалидности – 8 025,73 гривны.
Кроме того, пенсию не менее 8 тысяч гривен должны получать:
- военнослужащие, которые стали инвалидами (размер выплаты зависит от их денежного обеспечения);
- граждане, которые приобрели инвалидность вследствие участия в военных действиях.