Кто имеет право на повышенные пенсионные выплаты

Существуют категории пенсионеров, которым назначены повышенные пенсии. Среди них – пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для лиц, которые получили инвалидность из-за аварии на Чернобыльской АЭС, минимальный размер пенсии составляет:

I группа инвалидности – 8 187,48 гривны;

II группа инвалидности – 6 549,98 гривны;

III группа инвалидности – 5 048,95 гривны.

Для ликвидаторов аварии минимальные пенсии еще выше:

I группа инвалидности – 13 376,21 гривны;

II группа инвалидности – 10 700,97 гривны;

III группа инвалидности – 8 025,73 гривны.

Кроме того, пенсию не менее 8 тысяч гривен должны получать: