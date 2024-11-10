Кто имеет право на повышенные пенсионные выплаты

Существуют категории пенсионеров, которым назначены повышенные пенсии. Среди них – пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для лиц, которые получили инвалидность из-за аварии на Чернобыльской АЭС, минимальный размер пенсии составляет:

  • I группа инвалидности – 8 187,48 гривны;
  • II группа инвалидности – 6 549,98 гривны;
  • III группа инвалидности – 5 048,95 гривны.

Для ликвидаторов аварии минимальные пенсии еще выше:

  • I группа инвалидности – 13 376,21 гривны;
  • II группа инвалидности – 10 700,97 гривны;
  • III группа инвалидности – 8 025,73 гривны.

Кроме того, пенсию не менее 8 тысяч гривен должны получать:

  • военнослужащие, которые стали инвалидами (размер выплаты зависит от их денежного обеспечения);
  • граждане, которые приобрели инвалидность вследствие участия в военных действиях.