Хто має право на підвищені пенсійні виплати
Існують категорії пенсіонерів, яким призначені підвищені пенсії. Серед них – постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Для осіб, які отримали інвалідність через аварію на Чорнобильській АЕС, мінімальний розмір пенсії становить:
- I група інвалідності – 8 187,48 гривні;
- II група інвалідності – 6 549,98 гривні;
- III група інвалідності – 5 048,95 гривні.
Для ліквідаторів аварії мінімальні пенсії ще вищі:
- I група інвалідності – 13 376,21 гривні;
- II група інвалідності – 10 700,97 гривні;
- III група інвалідності – 8 025,73 гривні.
Крім того, пенсію не менше 8 тисяч гривень повинні отримувати:
- військовослужбовці, які стали інвалідами (розмір виплати залежить від їхнього грошового забезпечення);
- громадяни, які набули інвалідність внаслідок участі у воєнних діях.