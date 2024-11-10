Хто має право на підвищені пенсійні виплати

Існують категорії пенсіонерів, яким призначені підвищені пенсії. Серед них – постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для осіб, які отримали інвалідність через аварію на Чорнобильській АЕС, мінімальний розмір пенсії становить:

I група інвалідності – 8 187,48 гривні;

II група інвалідності – 6 549,98 гривні;

III група інвалідності – 5 048,95 гривні.

Для ліквідаторів аварії мінімальні пенсії ще вищі:

I група інвалідності – 13 376,21 гривні;

II група інвалідності – 10 700,97 гривні;

III група інвалідності – 8 025,73 гривні.

Крім того, пенсію не менше 8 тисяч гривень повинні отримувати: