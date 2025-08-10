Сколько могут получать украинцы с большим стажем?

Пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, могут рассчитывать на значительно большие выплаты. Если вы отработали 42 года, это открывает право на пенсию в минимально возможном возрасте и позволяет получать большую сумму выплат, рассказывает 24 Канал.

Пенсия рассчитывается по формуле: средняя заработная плата умножается на коэффициент страхового стажа. Для 42 лет коэффициент составляет 0,42 (по 1% за каждый отработанный год).

Например! Если средняя зарплата была 30 000 гривен, то пенсия составит 30 000 × 0,42 = 12 600 гривен.

Какая есть надбавка за сверхнормативный стаж?

За каждый год стажа сверх установленных норм, а это 30 лет для женщин, и 35 для мужчин, пенсионер получает дополнительно 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Для человека со стажем 42 года это означает, что сверхнормативных лет: 12 для женщин и 7 для мужчин. За каждый такой год начисляется надбавка, которая повышает общую пенсию.