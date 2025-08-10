Скільки можуть отримувати українці з великим стажем?

Пенсіонери, які мають великий трудовий стаж, можуть розраховувати на значно більші виплати. Якщо ви відпрацювали 42 роки, це відкриває право на пенсію у мінімально можливому віці та дає змогу отримувати більшу суму виплат, розповідає 24 Канал.

Пенсія обчислюється за формулою: середня заробітна плата множиться на коефіцієнт страхового стажу. Для 42 років коефіцієнт становить 0,42 (по 1% за кожен відпрацьований рік).

Наприклад! Якщо середня зарплата була 30 000 гривень, то пенсія складе 30 000 × 0,42 = 12 600 гривень.

Яка є надбавка за понаднормовий стаж?

За кожен рік стажу понад встановлені норми, а це 30 років для жінок, та 35 для чоловіків, пенсіонер отримує додатково 1% від мінімальної пенсії за віком.

Для людини зі стажем 42 роки це означає, що понаднормативних років: 12 для жінок і 7 для чоловіків. За кожен такий рік нараховується надбавка, яка підвищує загальну пенсію.