Почему стоит проверить стаж в оцифрованной трудовой книжке?

У Пенсионном фонде Украины объясняют, что проверить статус оцифровки трудовой книжки можно через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ. Если напротив документа отображается отметка "выполнено", это означает, что трудовую книжку уже перевели в электронный формат и внесли в реестр.

Впрочем, сам факт оцифровки еще не гарантирует, что все годы работы автоматически попали в страховой стаж. Украинцам советуют отдельно проверять раздел "Оцифрованная ЭТК" в меню "Электронная трудовая книжка". Именно там отображаются периоды, которые Пенсионный фонд зачислил в стаж.

Важно! Если часть записей отсутствует, в системе обычно публикуют объяснения о причинах незачисления

Например, из-за нечетких сканов, ошибки в документах или отсутствия подтверждающих данных. После устранения неточностей документы можно подать повторно.

Какие периоды работы следует тщательно проверить?

Особое внимание стоит обратить на периоды работы до цифровизации реестров, ведь именно они чаще всего требуют дополнительной проверки. Неполный страховой стаж в будущем может повлиять не только на размер пенсии, но и на право выхода на пенсию в определенном возрасте.

В то же время украинское законодательство предусматривает широкий перечень периодов, которые могут быть включены в страховой стаж. То есть здесь не только об официальном трудоустройстве с уплатой ЕСВ, но и о предпринимательской деятельности, военной службе, службе в государственных органах, декретном отпуске и уходе за ребенком до трех лет.

Какие еще периоды засчитываются в страховой стаж?

Также в стаж могут засчитывать периоды ухода за человеком с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или лицом старше 80 лет, время получения пособия по безработице, больничные и срочную военную службу. Отдельные периоды обучения в учебных заведениях также могут учитываться, однако преимущественно это касается обучения до 2004 года.

Кроме того, украинцы, которые работали за рубежом, имеют право на зачисление такого стажа, если между Украиной и соответствующим государством заключено международное соглашение о пенсионном обеспечении.

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию в Украине?