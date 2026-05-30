Чому варто перевірити стаж в оцифрованій трудовій книжці?

У Пенсійному фонді України пояснюють, що перевірити статус оцифрування трудової книжки можна через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. Якщо навпроти документа відображається позначка "виконано", це означає, що трудову книжку вже перевели в електронний формат та внесли до реєстру.

Цікаво Пенсії для людей з інвалідністю зросли: яке підвищення отримала ІІ група

Втім, сам факт оцифрування ще не гарантує, що всі роки роботи автоматично потрапили до страхового стажу. Українцям радять окремо перевіряти розділ "Відцифрована ЕТК" у меню "Електронна трудова книжка". Саме там відображаються періоди, які Пенсійний фонд зарахував до стажу.

Важливо! Якщо частина записів відсутня, у системі зазвичай публікують пояснення щодо причин незарахування

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Наприклад, через нечіткі скани, помилки в документах або відсутність підтверджувальних даних. Після усунення неточностей документи можна подати повторно.

Які періоди роботи слід ретельно перевірити?

Особливу увагу варто звернути на періоди роботи до цифровізації реєстрів, адже саме вони найчастіше потребують додаткової перевірки. Неповний страховий стаж у майбутньому може вплинути не лише на розмір пенсії, а й на право виходу на пенсію у визначеному віці.

Водночас українське законодавство передбачає широкий перелік періодів, які можуть бути включені до страхового стажу. Тобто тут не тільки про офіційне працевлаштування із сплатою ЄСВ, а й про підприємницьку діяльність, військову службу, службу в державних органах, декретну відпустку та догляд за дитиною до трьох років.

Які ще періоди зараховуються до страхового стажу?

Також до стажу можуть зараховувати періоди догляду за людиною з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або особою віком понад 80 років, час отримання допомоги по безробіттю, лікарняні та строкову військову службу. Окремі періоди навчання у закладах освіти також можуть враховуватися, однак переважно це стосується навчання до 2004 року.

Крім того, українці, які працювали за кордоном, мають право на зарахування такого стажу, якщо між Україною та відповідною державою укладено міжнародну угоду про пенсійне забезпечення.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію в Україні?