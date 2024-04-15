Убытки на сотни миллиардов: что будет с российским бюджетом после атак по НПЗ

Украина наносит удары по экономике России, осуществляя атаки на НПЗ врага. Вследствие этого Москва вынуждена принимать ответные меры, в частности, ограничивать экспорт топлива и закупать бензин в соседних странах.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказал 24 Каналу, что эффективность этих ударов является очень большой. Стоимость дронов, запускаемых Украиной несопоставима с экономическими потерями, которые несут россияне.

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Может "оголиться" направление на фронте

Осуществление атаки по российским НПЗ стоило Украине примерно несколько миллионов долларов. Однако удары дронами наделали ущерба россиянам на сотни миллионов долларов. В эту сумму входит стоимость оборудования, которое им придется менять, и прибыли, которых они лишатся из-за того, что не смогут переработать нефть.

Кроме того, Россия понесет потери в международном, медийном и даже военном плане, потому что они будут вынуждены что-то делать с противовоздушной обороной. Благодаря этому "обнажится" какое-то новое направление на фронте, которое ВСУ сможет использовать для новых атак,

– отметил директор консалтинговой компании.

В то же время россияне договариваются с Казахстаном о поставках дизтоплива в размере 100 тысяч тонн, если возникнет дефицит на внутреннем рынке России.

Рост оптовых цен на топливо в России начался еще до атак украинских дронов на НПЗ. Однако цены на автозаправках держатся из-за того, что они являются регулируемыми, Кремль фактически субсидирует для потребителей стабильные цены на топливо.

Эти субсидирования и закупка горючего, которого не хватает в России, будет означать, что бюджет будет вынужден компенсировать большие объемы субсидий для нефтяных компаний. Это разновидность вреда, который мы нанесли врагу,

– отметил он.

Украина за последнее время осуществила 18 атак дронов на 13 НПЗ в 9 регионах России.

Также Международное энергетическое агентство предостерегает Украину не проводить атаки на НПЗ. Такую же позицию занимает и руководство США. Они опасаются роста цен на топливо в мире и в Соединенных Штатах, в частности.

Все это свидетельство того, по мнению директора консалтинговой компании, что Украина все делает правильно. Очевидно, что россияне по всем лоббистским каналам запустили этот нарратив и давят, где только могут, чтобы остановить Украину, ведь Россия реально прочувствовала эти удары по НПЗ.

"Если россияне действительно закроют Каспийский трубопроводный консорциум, то это станет проблемой для мирового рынка, потому что єто может привести к росту цен на нефть. Теоретически это возможно, но это может быть и блефом россиян, поскольку они также потеряют очень много", – заметил Сергей Куюн.

Какие убытки несет Россия из-за ударов по НПЗ

Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы России привели к тому, что в I квартале 2024 года производство бензина в стране сократилось на 14%. Однако последствия могут быть еще более масштабными.

Опасаясь дефицита горючего, Россия попросила Казахстан создать для нее резерв на 100 тысяч тонн бензина. Также россияне увеличили объем закупки топлива в Беларуси, а именно у Мозырского завода. В то же время в России ввели запрет на экспорт топлива в течение 6 месяцев.

Кроме того, цены на топливо в России начали быстро расти, также возникли проблемы с поставкой топлива. Россияне направляют в центральные регионы страны бензин с НПЗ, которые расположены далеко от центра. Такие действия вводятся, чтобы предотвратить дефицит топлива.

Украинские дроны могут повредить Каспийский нефтепровод протяженностью 1500 километров, который прокачивает нефть из Казахстана. Она грузится в Новороссийск на танкеры и направляется на мировые рынки.