Какие условия займа

Такое соглашение позволит Украине получить заем от американского Federal Financing Bank на 40 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Займ предоставляется путем заключения договора купли сертификата между Украиной, Федеральным финансовым банком США и Агентством по международному развитию США (USAID), а также через договор гарантии и погашения займа.

Обратите внимание! Средства будут перечислены в Фонд финансового посредничества для поддержки инвестиций в укрепление Украины, который был создан Всемирным банком в октябре 2024 года.

Займ предусматривает процентную ставку 1,3% годовых плюс ставка средней доходности по непогашенным векселям Казначейства США.

Как будет происходить погашение долга

Погашение займа и обслуживание долга будут осуществляться за счет других источников, кроме государственного бюджета Украины, в частности за счет доходов от замороженных российских активов в соответствии с Механизмом кредитного сотрудничества с ЕС.

Federal Financing Bank или USAID имеют право требовать возврата займа за счет государственного бюджета только в случае компенсации вреда, причиненного агрессией России против Украины.

Важно! Окончательное погашение займа по условиям соглашения состоится через 40 лет после выпуска сертификата о задолженности.