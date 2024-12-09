Які умови позики

Така угода дозволить Україні отримати позику від американського Federal Financing Bank на 40 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також Укрпошта змінить асортимент товарів, які можна отримати за "тисячу Зеленського"

Позика надається через укладення договору купівлі сертифіката між Україною, Федеральним фінансовим банком США та Агентством з міжнародного розвитку США (USAID), а також через договір гарантії та погашення позики.

Зауважте! Кошти будуть перераховані до Фонду фінансового посередництва для підтримки інвестицій у зміцнення України, який був створений Світовим банком у жовтні 2024 року.

Позика передбачає процентну ставку 1,3% річних плюс ставка середньої дохідності за непогашеними векселями Казначейства США.

Як відбуватиметься погашення боргу

Погашення позики та обслуговування боргу будуть здійснюватися шляхом інших джерел, окрім державного бюджету України, зокрема коштом доходів від заморожених російських активів відповідно до Механізму кредитного співробітництва з ЄС.

Federal Financing Bank або USAID матимуть право вимагати повернення позики коштом державного бюджету лише у разі компенсації шкоди, заподіяної агресією Росії проти України.

Важливо! Остаточне погашення позики за умовами угоди відбудеться через 40 років після випуску сертифіката про заборгованість.