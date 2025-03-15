Почему в 2025 году в Украине нехватка газа

С 12,8 миллиардов кубометров газа осталось 4,7 миллиардов, рассказал Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований для 24 Канала.

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Эти запасы длительного хранения сейчас не трогают. Такое заявление сделал эксперт.

Что такое газовые хранилища? Подземные газовые хранилища – это пустоты под землей. Весь газ выкачать оттуда нельзя, потому что оно занимает весь объем, который имеют. В частности часть газа может просочиться, а часть – рассеяться.

В этом сезоне домохозяйства и организации бюджетной сферы не почувствовали недостатка газа. Но это произошло с промышленностью.

Важно! Из-за дефицита участники рынка вынуждены были докупить газ по ценам, которые в более чем два раза превышали стоимость, по которой можно было бы купить топливо до начала отопительного сезона.