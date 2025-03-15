Чому у 2025 році в Україні брак газу

З 12,8 мільярда кубометрів газу залишилось 4,7 мільярда, розповів Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень для 24 Каналу.

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Ці запаси тривалого зберігання зараз не чіпають. Таку заяву зробив експерт.

Що таке газові сховища? Підземні газові сховища – це пустоти під землею. Весь газ викачати звідти не можна, бо воно займає весь об'єм, який мають. Зокрема частина газу може просочитися, а частина – розсіятися.

Цього сезону домогосподарства та організації бюджетної сфери не відчули нестачі газу. Але це сталося з промисловістю.

Важливо! Через дефіцит учасники ринку змушені були докупити газ за цінами, які в більш ніж двічі перевищували вартість, за якою можна було б купити паливо до початку опалювального сезону.