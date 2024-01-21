Кто сможет получить такую скидку

Льготы в размере 50% стоимости коммуналки предоставляют родственникам погибших военных. При этом непосредственные участники боевых действий имеют право на субсидию – 75%.

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А если военный получил во время боевых действий инвалидность – 100%. На какие услуги можно получить компенсацию:

снабжение и распределение электроэнергии;

снабжение и распределение природного газа;

водоснабжение и водоотвод как холодной, так и горячей воды;

приобретение сжиженного газа;

приобретение твердого топлива;

вывоз бытовых отходов.

Как рассчитать сумму своей компенсации

Первоочередной является площадь помещения. На 1 человека, имеющего право на льготы, в расчетах устанавливается 21 квадратный метр. На семью указанного гражданина дополнительно 10,5 квадратных метров.

Следует понимать, что на такого рода льготы не влияет доход семьи. В ПФУ нужно подать только те документы, которые подтверждают службу, неудовлетворительное состояние здоровья или семейный статус, в соответствии с тем, кто обращается.

Обратите внимание! Если члены семьи погибшего защитника официально признаны недееспособными, в расчетах используется двойная площадь – 42 квадратных метра и 21 квадратный метр соответственно.