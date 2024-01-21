Кто сможет получить такую скидку
Льготы в размере 50% стоимости коммуналки предоставляют родственникам погибших военных. При этом непосредственные участники боевых действий имеют право на субсидию – 75%.
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А если военный получил во время боевых действий инвалидность – 100%. На какие услуги можно получить компенсацию:
- снабжение и распределение электроэнергии;
- снабжение и распределение природного газа;
- водоснабжение и водоотвод как холодной, так и горячей воды;
- приобретение сжиженного газа;
- приобретение твердого топлива;
- вывоз бытовых отходов.
Как рассчитать сумму своей компенсации
Первоочередной является площадь помещения. На 1 человека, имеющего право на льготы, в расчетах устанавливается 21 квадратный метр. На семью указанного гражданина дополнительно 10,5 квадратных метров.
Следует понимать, что на такого рода льготы не влияет доход семьи. В ПФУ нужно подать только те документы, которые подтверждают службу, неудовлетворительное состояние здоровья или семейный статус, в соответствии с тем, кто обращается.