Хто зможе отримати таку знижку
Пільги у розмірі 50% від вартості комуналки надають родичам загиблих військових. При цьому, безпосередні учасники бойових дій мають право на субсидію – 75%.
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А якщо військовий отримав під час бойових дій інвалідність – 100%. На які послуги можна отримати компенсацію:
- постачання і розподіл електроенергії;
- постачання і розподіл природного газу;
- водопостачання та водовідведення, як холодної, так і гарячої води;
- придбання скрапленого газу;
- придбання твердого палива;
- вивіз побутових відходів.
Як розрахувати суму своєї компенсації
Першочерговою є площа приміщення. На 1 особу, яка має право на пільги, у розрахунках встановлюється 21 квадратний метр. На родину вказаного громадянина додатково 10,5 квадратних метрів.
Потрібно розуміти, що на такого роду пільги не впливає дохід родини. У ПФУ потрібно подати лише ті документи, які підтверджують службу, незадовільний стан здоров'я або сімейний статус, відповідно до того, ким є потребуючий.