Хто зможе отримати таку знижку

Пільги у розмірі 50% від вартості комуналки надають родичам загиблих військових. При цьому, безпосередні учасники бойових дій мають право на субсидію – 75%.

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А якщо військовий отримав під час бойових дій інвалідність – 100%. На які послуги можна отримати компенсацію:

постачання і розподіл електроенергії;

постачання і розподіл природного газу;

водопостачання та водовідведення, як холодної, так і гарячої води;

придбання скрапленого газу;

придбання твердого палива;

вивіз побутових відходів.

Як розрахувати суму своєї компенсації

Першочерговою є площа приміщення. На 1 особу, яка має право на пільги, у розрахунках встановлюється 21 квадратний метр. На родину вказаного громадянина додатково 10,5 квадратних метрів.

Потрібно розуміти, що на такого роду пільги не впливає дохід родини. У ПФУ потрібно подати лише ті документи, які підтверджують службу, незадовільний стан здоров'я або сімейний статус, відповідно до того, ким є потребуючий.

Зверніть увагу! Якщо члени родини загиблого захисника офіційно визнані недієздатними, у розрахунках використовується подвійна площа – 42 метри квадратні та 21 метр квадратний, відповідно.