Какой уровень безработицы в Украине

С января по июнь 2023 года безработными официально считались 346 тысяч граждан. За эти полгода в органы трудоустройства обратилось более 445,3 тысячи человек.

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За этот период найти работу удалось для 76,2 тысяч человек среди зарегистрированных безработных. Финансовую помощь по безработице в течение первого полугодия получали 216,6 тысяч украинцев.

Напомним! Согласно данным Государственной службы занятости, средняя заработная плата украинцев составляет 11 тысяч гривен.

Самыми востребованными профессиями являются:

тракторист;

водитель;

токарь;

продавец;

повар;

швея;

слесарь;

электрогазосварщик.

Андрющенко рассказал, какая ситуация с работой в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что у сотрудников, обслуживающих оккупационный "корпус", высокие зарплаты и проблем с работой нет.

Где возникают проблемы с вакансиями – в оккупационной "администрации". Возникают проблемы в коммунальных предприятиях, школах, больницах. Там, где чисто "бюджетники". Потому что зарплата "бюджетников" в оккупированном Мариуполе сверхнизкая,

– объяснил Андрющенко.

Сами же россияне не хотят ехать работать в разрушенный Мариуполь и жить на эти деньги. Оставшиеся в городе украинские тоже не соглашаются работать на оккупационную "администрацию" и бизнес, который работает на россиян и так же выплачивает низкую заработную плату.

Если местные не могут устроиться на работу, связанную со строительством, люди выезжают на подконтрольную украинским властям территорию.