Який рівень безробіття в Україні
Від січня до червня 2023 року безробітними офіційно вважалися 346 тисяч громадян. Натомість за цих пів року до органів працевлаштування звернулося понад 445,3 тисячі людей.
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За цей період знайти роботу вдалося для 76,2 тисячі людей серед зареєстрованих безробітних. Фінансову допомогу по безробіттю впродовж першого півріччя отримували 216,6 тисячі українців.
Найзатребуванішими професіями нині є:
- тракторист;
- водій;
- токар;
- продавець;
- кухар;
- швачка;
- слюсар;
- електрогазозварювальник.
Андрющенко розповів, яка ситуація з роботою у Маріуполі
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що у співробітників, які обслуговують окупаційний "корпус", високі зарплати й проблем з роботою немає.
Де виникають проблеми з вакансіями – в окупаційній "адміністрації". Виникають проблеми у комунальних підприємствах, по школах, по лікарнях. Там, де суто "бюджетники". Тому що зарплата "бюджетників" в окупованому Маріуполі наднизька,
– пояснив Андрющенко.
Самі ж росіяни не хочуть їхати працювати в зруйнований Маріуполь та жити на ці гроші. Українці, які залишилися в місті, теж не погоджуються працювати на окупаційну "адміністрацію" та бізнес, який працює на росіян й так само виплачує низьку заробітну плату.
Якщо місцеві не можуть влаштуватися на роботу, пов'язану з будівництвом, люди виїжджають на підконтрольну українській владі територію.