Какие бесплатные поездки доступны пенсионерам?

В ноябре украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут воспользоваться льготными условиями на проезд и сэкономить на ежедневных поездках, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским транспортом. Как вот трамваями, троллейбусами, автобусами внутригородского сообщения и пригородными электричками.

Обратите внимание! Чтобы воспользоваться льготным проездом необходимо показать пенсионное удостоверение.

Действуют ли льготы для пенсионеров в маршрутках?

Однако бесплатный транспорт действует не везде. В некоторых случаях придется заплатить полную стоимость билета.

Льготный проезд не распространяется на такси, междугородние автобусы и поезда. Поэтому за поездки между населенными пунктами пенсионерам придется платить полную сумму.

