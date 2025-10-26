Какие бесплатные поездки доступны пенсионерам?
В ноябре украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут воспользоваться льготными условиями на проезд и сэкономить на ежедневных поездках, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским транспортом. Как вот трамваями, троллейбусами, автобусами внутригородского сообщения и пригородными электричками.
Обратите внимание! Чтобы воспользоваться льготным проездом необходимо показать пенсионное удостоверение.
Действуют ли льготы для пенсионеров в маршрутках?
Однако бесплатный транспорт действует не везде. В некоторых случаях придется заплатить полную стоимость билета.
Льготный проезд не распространяется на такси, междугородние автобусы и поезда. Поэтому за поездки между населенными пунктами пенсионерам придется платить полную сумму.
Какие еще льготы действуют для пенсионеров?
Пенсионеры, которые ранее работали в бюджетной сфере села, имеют право не платить за жилищно-коммунальные услуги.
К этой льготной категории относятся бывшие учителя, врачи, фармацевты, библиотекари, агрономы и работники музеев.