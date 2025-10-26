Які безкоштовні поїздки доступні пенсіонерам?

У листопаді українці, які досягли пенсійного віку, можуть скористатися пільговими умовами на проїзд і зекономити на щоденних поїздках, пише 24 Канал із посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, пенсіонери мають право безкоштовно користуватися міським транспортом. Як от трамваями, тролейбусами, автобусами внутрішньоміського сполучення та приміськими електричками.

Зверніть увагу! Аби скористатися пільговим проїздом необхідно показати пенсійне посвідчення.

Чи діють пільги для пенсіонерів у маршрутках?

Проте безкоштовний транспорт діє не скрізь. У деяких випадках доведеться заплатити повну вартість квитка.

Пільговий проїзд не поширюється на таксі, міжміські автобуси та потяги. Тож за поїздки між населеними пунктами пенсіонерам доведеться платити повну суму.

Які ще пільги діють для пенсіонерів?