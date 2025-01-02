Минимальная зарплата в Польше

Также повышена минимальная почасовая оплата труда: вместо 28 злотых и 10 грошей она составляет 30 злотых и 50 грошей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

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В течение последних двух лет минимальная зарплата в Польше повышалась дважды в год.

В 2024 году ее уровень вырос до 4 242 злотых в январе и до 4 300 злотых в июле.

В 2023 году аналогичные показатели составляли 3 490 злотых с января и 3 600 злотых с июля.

Минимальная зарплата в Украине

В 2024 году минимальная зарплата в Украине росла дважды: с 1 января она увеличилась до 7 100 гривен, а в апреле достигла 8 000 гривен.

Правительство приняло Бюджетную декларацию на 2025–2027 годы, согласно которой замораживаются такие социальные стандарты:

минимальная пенсия;

минимальная зарплата;

прожиточный минимум.

Важно! Как предусмотрено документом, следующий пересмотр этих показателей планируется только в 2028 году.