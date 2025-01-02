Мінімальна зарплата в Польщі

Також підвищено мінімальну погодинну оплату праці: замість 28 злотих і 10 грошів вона становить 30 злотих і 50 грошів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

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Протягом останніх двох років мінімальна зарплата в Польщі підвищувалася двічі на рік.

У 2024 році її рівень зріс до 4 242 злотих у січні та до 4 300 злотих у липні.

У 2023 році аналогічні показники становили 3 490 злотих із січня та 3 600 злотих із липня.

Мінімальна зарплата в Україні

У 2024 році мінімальна зарплата в Україні зростала двічі: з 1 січня вона збільшилася до 7 100 гривень, а у квітні сягнула 8 000 гривень.

Уряд ухвалив Бюджетну декларацію на 2025–2027 роки, згідно з якою заморожуються такі соціальні стандарти:

мінімальна пенсія;

мінімальна зарплата;

прожитковий мінімум.

Важливо! Як передбачено документом, наступний перегляд цих показників планується лише у 2028 році.