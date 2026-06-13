Почему ФЛП могут не зачесть годы работы?

Часть физических лиц-предпринимателей при оформлении пенсии может обнаружить, что отдельные периоды их деятельности не были зачтены в страховой стаж. Чаще всего такая проблема возникает из-за отсутствия документов, подтверждающих ведение предпринимательской деятельности или уплату обязательных взносов в прошлые годы, напоминает Пенсионный фонд.

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Дело в том, что сведения о страховом стаже, приобретенном после 1 января 2004 года, в основном уже содержатся в электронных реестрах Пенсионного фонда. В то же время предпринимателям, работавшим ранее, может понадобиться самостоятельно подтверждать отдельные периоды своей деятельности.

Для этого ПФУ принимает банковские квитанции, копии платежных поручений, чеки о почтовых переводах и другие документы, подтверждающие уплату страховых взносов. При их отсутствии существует риск, что соответствующие годы не будут включены в страховой стаж.

Какие правила действуют для ФЛП на упрощенной системе?

Предприниматели, работавшие по упрощенной системе налогообложения, могут подтвердить стаж с помощью свидетельства об уплате единого налога, специального торгового патента, патента об уплате фиксированного налога на прибыль или документов о государственной регистрации.

Обратите внимание! При этом порядок зачисления стажа зависит от периода осуществления предпринимательской деятельности.

Для работы с января 1998 года по июнь 2000 года достаточно подтвердить факт регистрации ФЛП. Период с июля 2000 года до конца 2017 года зачисляют только при условии уплаты единого взноса, причем решающим является сам факт осуществления платежей, а не их размер.

Важно! Стаж после 1 января 2004 года, как правило, подтверждается автоматически через электронные реестры Пенсионного фонда, поэтому дополнительных документов в большинстве случаев не требуется.

Именно поэтому предпринимателям стоит заранее проверить информацию о своем страховом стаже и при необходимости восстановить подтверждающие документы, ведь их отсутствие может стоить потерянных лет стажа и повлиять на право на пенсию или ее размер.

Сколько стоит год стажа?