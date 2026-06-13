Чому ФОПу можуть не зарахувати роки роботи?

Частина фізичних осіб-підприємців під час оформлення пенсії може виявити, що окремі періоди їхньої діяльності не були зараховані до страхового стажу. Найчастіше така проблема виникає через відсутність документів, які підтверджують ведення підприємницької діяльності або сплату обов'язкових внесків у минулі роки, нагадує Пенсійний фонд.

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Річ у тім, що відомості про страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, здебільшого вже містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду. Водночас підприємцям, які працювали раніше, може знадобитися самостійно підтверджувати окремі періоди своєї діяльності.

Для цього ПФУ приймає банківські квитанції, копії платіжних доручень, чеки про поштові перекази та інші документи, що підтверджують сплату страхових внесків. За їх відсутності існує ризик, що відповідні роки не будуть включені до страхового стажу.

Які правила діють для ФОПів на спрощеній системі?

Підприємці, які працювали на спрощеній системі оподаткування, можуть підтвердити стаж за допомогою свідоцтва про сплату єдиного податку, спеціального торгового патенту, патенту про сплату фіксованого прибуткового податку або документів про державну реєстрацію.

Зверніть увагу! При цьому порядок зарахування стажу залежить від періоду здійснення підприємницької діяльності.

Для роботи з січня 1998 року до червня 2000 року достатньо підтвердити факт реєстрації ФОП. Період із липня 2000 року до кінця 2017 року зараховують лише за умови сплати єдиного внеску, причому вирішальним є сам факт здійснення платежів, а не їхній розмір.

Важливо! Стаж після 1 січня 2004 року, як правило, підтверджується автоматично через електронні реєстри Пенсійного фонду, тому додаткових документів у більшості випадків не потрібно.

Саме тому підприємцям варто завчасно перевірити інформацію про свій страховий стаж та за потреби відновити підтвердні документи, адже їхня відсутність може коштувати втрачених років стажу і вплинути на право на пенсію або її розмір.

Скільки коштує рік стажу?