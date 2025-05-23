Кто из пенсионеров не получит 10 окладов

Выплаты являются одноразовыми и предоставляют в день назначения пенсии, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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На подобную выплату имеют право работники таких учреждений:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Важно! То есть если человек не работал на подобной должности, то на выплату в 10 окладов претендовать не сможет.

Влияет ли стаж на получение средств? Соответствующий страховой стаж тоже следует учитывать. Для мужчин он составляет 35 лет, а для женщин - 30 лет. Кроме того, при назначении пенсии за выслугу лет допускается суммирование стажа, приобретенного во время работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты. В противном случае 10 окладов украинец или украинка не получит.

Что еще влияет на получение 10 окладов

Для получения средств человек должен быть трудоустроенным на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет. Также лицо должны не получать до этого времени не получал никакой другой пенсии.

Обратите внимание! Если человек не соответствует подобным критериям, то не сможет получить 10 окладов при выходе на пенсию.