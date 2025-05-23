Хто з пенсіонерів не отримає 10 окладів

Виплати є одноразовими та надають у день призначення пенсії, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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На подібну виплату мають право працівники таких установ:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Важливо! Тобто якщо людина не працювала на подібній посаді, то на виплату у 10 окладів претендувати не зможе.

Чи впливає стаж на отримання коштів? Відповідний страховий стаж теж слід враховувати. Для чоловіків він складає 35 років, а для жінок — 30 років. Крім того, при призначенні пенсії за вислугу років допускається підсумовування стажу, набутого під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. В інакшому випадку 10 окладів українець чи українка не отримає.

Що ще впливає на отримання 10 окладів

Для отримання коштів людина повинна бути працевлаштованою на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років. Також особа повинні не отримувати до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.

Зверніть увагу! Якщо людина не відповідає подібним критеріям, то не зможе отримати 10 окладів при виході на пенсію.