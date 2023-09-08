Ревизия выплат украинцев в оккупации

Министр Ирина Верещук рассказала, что часть выплат для таких людей нуждается в ревизии для установления социальной справедливости и политической целесообразности. Именно поэтому следует оценить, насколько целесообразны эти платежи.

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Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Пока мы не говорим об отмене выплат. Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть прекращены или приостановлены. В ближайшее время министерства и ведомства проведут ревизию и предоставят рабочие предложения.

Также она подчеркнула, что Украина продолжает выплачивать зарплаты некоторым учителям, врачам и работникам госпредприятий, а также переселенцам в оккупации. Несмотря на то, что предоставление коммунальных услуг не происходит, государство выплачивает еще и субсидии и льготы.

Украинцы могут потерять пенсии

Теперь, чтобы продолжать получать свою пенсию украинцы должны проходить ежегодную идентификацию. Правительство продлило срок физической идентификации до конца января 2024 года. Однако ВПЛ могут вообще не проходить эту процедуру.

Пройти идентификацию можно лично или дистанционно. Чтобы сделать это физически, нужно прийти в отделение "Ощадбанка" и иметь при себе документы:

паспорт или другой документ для удостоверения личности;

основная платежная карточка или электронное пенсионное удостоверение.

Обратите внимание! Во время процедуры лицу придется совершить платежную операцию, где нужно ввести PIN-код.

Однако, если пенсионер находится за границей, он может пройти идентификацию двумя способами: