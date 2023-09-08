Ревізія виплат українців в окупації

Міністерка Ірина Верещук розповіла, що частина виплат для таких людей потребує ревізії задля встановлення соціальної справедливості та політичної доцільності. Саме тому варто оцінити наскільки доцільні ці платежі.

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Ірина Верещук Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Поки ми не говоримо про скасування виплат. Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені. Найближчим часом міністерства і відомства проведуть ревізію і нададуть робочі пропозиції.

Також вона наголосила, що Україна досі продовжує виплачувати зарплати деяким вчителям, лікарям та працівникам держпідприємств, а також переселенцям в окупації. Попри те, що надання комунальних послуг не відбувається, держава виплачує ще й субсидії та пільги.

Українці можуть втратити пенсії

Тепер, аби продовжувати отримувати свою пенсію, українці мають проходити щорічну ідентифікацію. Уряд продовжив термін фізичної ідентифікації до кінця січня 2024 року. Проте ВПО можуть взагалі не проходити цю процедуру.

Пройти ідентифікацію можна або особисто, або дистанційно. Щоб зробити це фізично, треба прийти у відділення "Ощадбанку" й мати при собі документи:

паспорт або інший документ для засвідчення особи;

основна платіжна картка чи електронне пенсійне посвідчення.

Зверніть увагу! Під час процедури, особі доведеться здійснити платіжну операцію, де потрібно ввести PIN-код.

Проте, якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він може пройти ідентифікацію у два способи: