Два варианта от ЕС

ЕС опубликовал два варианта, которые позволят заморозить российские активы на более длительный срок:

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бессрочное замораживание активов, которое будет пересматриваться через регулярные промежутки времени,

удлинение периода замораживания активов путем пролонгации, например, на 18, 24 или 36 месяцев.

В последнее время среди дипломатов ЕС появились сомнения относительно готовности Венгрии согласиться на предложения о ежегодном продлении санкций, особенно в отношении замороженных активов российского центрального банка России.

Поэтому пока не известно, будет ли предложено послам ЕС официально обсудить эти варианты на следующей неделе.

ЕС, США и другие члены "G7" объединили усилия для завершения работы над планом предоставления Украине 50 миллиардов долларов кредита до конца года. Эта финансовая поддержка должна быть подкреплена потенциальными доходами от замороженных активов, принадлежащих российскому Центробанку.

Напомним! Это решение было принято после договоренности, достигнутой во время недавнего саммита лидеров G7 в июне.

Недавно США выразили обеспокоенность относительно режима санкций ЕС. Этот режим, требующий единодушного обновления каждые шесть месяцев 27 странами-членами, может стать проблемой, если не будет продолжено замораживание активов на сумму 280 миллиардов долларов. Большинство этих замороженных средств находятся в Европе.

В своем заявлении высокопоставленный чиновник Министерства финансов США обратился к Европейскому Союзу с просьбой предоставить более надежные гарантии относительно продолжения замораживания активов.