Два варіанти від ЄС

ЄС опублікував два варіанти, які дозволять заморозити російські активи на триваліший термін:

Читайте також Світла буде більше: відновлено роботу атомного блоку

безстрокове заморожування активів, яке переглядатиметься через регулярні проміжки часу,

подовження періоду замороження активів шляхом пролонгації, наприклад, на 18, 24 або 36 місяців.

Останнім часом серед дипломатів ЄС з'явилися сумніви щодо готовності Угорщини погодитися на пропозиції про щорічне продовження санкцій, особливо щодо заморожених активів російського центрального банку Росії.

Тож поки не відомо, чи буде запропоновано послам ЄС офіційно обговорити ці варіанти наступного тижня.

ЄС, США та інші члени "G7" об'єднали зусилля для завершення роботи над планом надання Україні 50 мільярдів доларів кредиту до кінця року. Ця фінансова підтримка має бути підкріплена потенційними прибутками від заморожених активів, що належать російському Центробанку.

Нагадаємо! Це рішення було прийнято після домовленості, досягнутої під час нещодавнього саміту лідерів G7 у червні.

Нещодавно США висловили занепокоєння щодо режиму санкцій ЄС. Цей режим, що вимагає одностайного поновлення кожні шість місяців 27 країнами-членами, може стати проблемою, якщо не буде продовжено заморожування активів на суму 280 мільярдів доларів. Більшість цих заморожених коштів знаходяться в Європі.

У своїй заяві високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США звернувся до Європейського Союзу з проханням надати більш надійні гарантії щодо продовження заморожування активів.