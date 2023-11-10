В чем состоит реформа

Ключевым изменением в Бюджете-2024 является введение оплаты труда государственных служащих по системе классификации их должностей. В настоящее время существуют общие правила, не позволяющие сформировать прозрачную систему.

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Обратите внимание! Эта реформа базируется на законопроекте о государственном бюджете на 2024 год и проекте закона о внесении изменений в закон "О государственной службе" №8222 (на стадии подготовки ко второму чтению).

Поэтому предлагается ввести систему определения стоимости должностей, то есть грейдинг. В один грейд будут входить должности с одинаковой нагрузкой и ответственностью, независимо от размера ведомства или места его нахождения.

Новые правила коснутся ведомств, которые проведут классификацию работников до конца 2023 года. Это позволит упразднить необоснованные премии и сократить несоответствие в оплате труда.

Как изменится зарплата

Максимальная прибавка за выслугу лет для госслужащего сократится от 50 до 30% должностного оклада. Также изменится система предоставления денежной помощи к отпуску. В будущем ее размер будет состоять из суммы оклада, надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет.

Роль постоянной компоненты, такой как оклад, будет усиливаться, в то время как предельные размеры вариативных премий будут урегулированы.

К постоянной компоненте относятся:

должностной оклад;

надбавки за ранг государственного служащего;

надбавки за выслугу лет;

денежная помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

А к вариативной компоненте:

месячная или квартальная премия;

компенсация за дополнительную нагрузку и по вакантной должности;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;

другие доплаты, предусмотренные законами Украины.

Также в правительстве предложили сократить "лишние" вакансии, которые не делают работу ведомства более эффективной и способствуют финансовым манипуляциям. Следует заметить, что речь идет не о физических работниках, а скорее о ненужных должностях.