В чому полягає реформа

Ключовою зміною у Бюджеті-2024 є запровадження оплати праці державних службовців за системою класифікації їхніх посад. Нині існують загальні правила, які не дозволяють сформувати прозору систему.

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Зверніть увагу! Ця реформа базується на законопроєкті про державний бюджет на 2024 рік та проєкті закону про внесення змін до закону "Про державну службу" №8222 (на стадії підготовки до другого читання).

Тож пропонується запровадити систему визначення вартості посад, тобто грейдинг. До одного грейду входитимуть посади з однаковим навантаженням та відповідальністю, незалежно від розміру відомства чи місця його розташування.

Нові правила торкнуться тих відомств, які проведуть класифікацію працівників до кінця 2023 року. Це дозволить скасувати необґрунтовані премії та скоротити невідповідність в оплаті праці.

Як зміниться зарплата

Максимальна надбавка за вислугу років для держслужбовця скоротиться від 50 до 30% посадового окладу. Також зміниться система надання грошової допомоги до відпустки. В майбутньому її розмір складатиметься з суми окладу, надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.

Роль постійної компоненти, такої як оклад, буде посилюватися, тоді як граничні розміри варіативних премій будуть врегульовані.

До постійної компоненти належать:

посадовий оклад;

надбавки за ранг державного службовця;

надбавки за вислугу років;

грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки.

А до варіативної компоненти:

місячна або квартальна премія;

компенсація за додаткове навантаження та за вакантною посадою;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

інші доплати, передбачені законами України.

Також в уряді запропонували скоротити "зайві" вакансії, які не роблять роботу відомства більш ефективною та сприяють фінансовим маніпуляціям. Варто зауважити, що йдеться не про фізичних працівників, а радше про непотрібні посади.